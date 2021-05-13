Сообщается, что военные подразделения уже сосредоточены в приграничных районах.

Армия Израиля разрабатывает планы наземной операции в секторе Газа.

Читайте такжеХАМАС выпустил по Израилю более 1,5 тысячи ракет за три дняОб этом утром 13 мая на брифинге рассказал представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман, сообщает Times of Israel.

Уже сегодня планы должны представить на рассмотрение командованию и политическому руководству страны.

По словам Зильбермана, приказа о начале операции пока что не было, хотя военные подразделения уже сосредоточены в приграничных районах.

Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет заверше.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты «Железный купол».

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

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Автор: Катерина Шварц