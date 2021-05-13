Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты "Железный купол".

На видео попало прямое попадание в жилой дом в городе Ришон ле-Цион.

"Жилой дом в израильском Ришон ле-Цион, куда только что попала ракета. Обычная квартира обычных людей. Для жилья-больше не пригодна", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что сирены воздушной тревоги звучат в городе Ришон ле-Цион к югу от Тель-Авива и округе Гуш Дан.

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Обострение палестино-израильского конфликта

  • Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки "Хамас" и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.
  • Глава политбюро "Хамаса" Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.
  • Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.
  • Сегодня Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

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Автор: Олег Давыгора