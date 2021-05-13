В ходе разговора они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа.

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Об этом сообщает Reuters.

Они в ходе разговора обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.

"Я надеюсь, что это закончится, причем лучше, чтобы это произошло раньше, а не позже. В сложившейся ситуации Израиль имеет право защищаться", - отметил Байден.

Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки "Хамас" и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро "Хамаса" Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Сегодня Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

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Автор: Олег Давыгора