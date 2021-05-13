Байден провел переговоры с Нетаньяху / фото REUTERS
Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
Об этом сообщает Reuters.
Они в ходе разговора обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.
"Я надеюсь, что это закончится, причем лучше, чтобы это произошло раньше, а не позже. В сложившейся ситуации Израиль имеет право защищаться", - отметил Байден.
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Обострение палестино-израильского конфликта
- Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки "Хамас" и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.
- Глава политбюро "Хамаса" Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.
- Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.
- Сегодня Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.
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