На фоне напряженных отношений с Кремлем, власти Армении начали поговаривать о сближении с Евросоюзом.

В Армении правительство одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Об этом сообщает местное издание News.am.

Теперь этот законопроект будет направлен в парламент.

Как прокомментировал министр иностранных дел Арарат Мирзоян, в последние годы между Арменией и Евросоюзом сложились "достаточно интенсивные и динамичные отношения".

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Армянский премьер Армении Никол Пашинян подчеркнул, что решение о вступлении страны в Евросоюз можно принять только по результатам референдума.

Ситуация в Армении

В 2023 году власти Армении пересмотрели внешнюю политику и взяли курс на сближение с западными странами. Это произошло после того, как РФ и возглавляемая ею ОДКБ подвели Армению в борьбе за Карабах. После этого премьер Армении Никол Пашинян даже заявлял о возможности выхода страны из ОДКБ.

Напомним, в сентябре 2023 года контроль над Карабахом восстановил Азербайджан.

Почти год назад спикер армянского парламента Ален Симонян начал заговаривать о том, что стране пора подумать о возможности стать кандидатом на членство в ЕС. Затем министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян подтвердил, что его страна рассматривает возможность подачи заявки на вступление в Евросоюз.

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