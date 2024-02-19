В то же время он увидел возможность для того, чтобы обсудить мирные переговоры между Украиной и Россией.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна прекратит блокировать новый пакет санкций Евросоюза против России, поскольку для этого больше нет причин.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сийярто в Facebook, он отметил: "Венгрия не будет блокировать пакет санкций против России, поскольку на этапе подготовки удалось убрать все пункты, противоречащие венгерским интересам".

Министр также отметил, что годовщина полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину "должна стать поводом", чтобы говорить о прекращении огня и мирных переговорах.

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Антироссийские санкции Евросоюза

Новый пакет санкций неоднократного называли "самым слабым". Речь шла о том, что ограничения хотят ввести против 55 компаний и более 60 физических лиц из России. В то же время еще в начале февраля стало известно, что в пакете не будет новых запретов на российский импорт.

Позже стало известно, что в рамках новых ограничений ЕС хочет наложить санкции на четыре китайские организации, которые помогают Москве покупать европейские товары двойного назначения. Также ограничения должны коснуться других стран, в частности Турции, Индии и Сербии.

По данным Financial Times, Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций ЕС против России из-за несогласия с мерами, направленными против Китая.

Отмечается, что представители Венгрии оказались единственными противниками на встрече 14 февраля послов ЕС, которые иначе подписали бы новый пакет санкций. "Венгры не согласились из-за китайских компаний", - заявил один из чиновников.

Другой чиновник оказался осторожнее в своих оценках, отметив, что венгерский посол "запросил немного больше времени, чтобы проанализировать содержание предложений".

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