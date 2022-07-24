Вашингтон непременно отреагирует, если Россия попытается присоединить украинские территории.

Если Россия аннексирует захваченные после 24 февраля территории Украины, США непременно отреагируют. Сейчас Вашингтон работает над антироссийскими санкциями.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в интервью "Радио Свобода".

"Это то, за чем мы внимательно следим. И это то, на что мы считаем, необходимо давать ответ. Это возмутительно, что Россия пытается аннексировать территорию Украины. Но это не неожиданно", - отметила Бринк.

Посол предположила, что россияне "используют ту же методичку", которая была при аннексии Крыма.

"Мы видим, что в Херсоне и других частях Украины, которые сейчас оккупированы Россией, пытаются выдавать паспорта, требовать русский язык в школах и администрациях, устанавливать прокси-лидеров в этих администрациях. Это возмутительно, и не соответствует международному праву", - подчеркнула представитель США.

По словам Бринк, позиция США заключается в том, чтобы одновременно привлекать внимание к этому и убедиться в том, что ее партнеры и союзники об этом знают. Затем Вашингтон будет предпринимать шаги, если Россия все же решит это сделать.

"Мы продолжим накладывать санкции против прокси-чиновников и принимать другие меры, которые в будущем не позволят когда-либо признать подобную аннексию", - подытожила она.

Напомним, ранее в Bloomberg сообщали, что Кремль хочет аннексировать оккупированные территории уже в сентябре.

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