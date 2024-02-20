Эти санкции касаются военного захвата Россией и последующей аннексией украинских территорий в четырех областях.

Европейский Союз продлил на год-до 24 февраля 2025 года, ограничительные меры против Российской Федерации, введенные в связи с незаконной аннексией украинских территорий в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в сообщении Официального журнала ЕС.

В частности, принято решение продлить до 24 февраля 2025 года действие ограничительных мер, которые были введены в ответ на незаконное признание, оккупацию или аннексию Российской Федерацией отдельных территорий Украины, которые не контролируются официальной украинской властью.

Речь идет о санкциях, впервые введенных 23 февраля 2022 года в связи с официальным признанием Россией отдельных оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, где контроль осуществляли боевики "ДНР" и "ЛНР", как "независимых образований". Тогда российские власти заявили, что границы так называемых "ДНР" и "ЛНР" должны пролегать в целых границах Донецкой и Луганской областей Украины. В связи с этим на оккупированную часть Донбасса были введены дополнительные российские вооруженные силы.

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Кроме того, речь идет о санкциях, введенных 6 октября 2022 года в связи с незаконной аннексией, осуществленной Россией, в отношении Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Таким образом, в Евросоюзе на основе пересмотра предыдущих санкционных решений решили, что пока незаконные действия РФ продолжают нарушать запрет на применение силы, что является серьезным нарушением международного права, целесообразно сохранить в силе все санкции и при необходимости одобрить дополнительные меры.

В этой связи, ограничительные меры были продлены до 24 февраля 2025 года.

Санкции ЕС против РФ - детали

23 февраля 2022 года в Евросоюзе ввели санкции против 351 депутата Государственной Думы РФ, которые 15 февраля проголосовали за признание так называемых "Л/ДНР". Также дополнительно ввели санкции против 27 высокопоставленных лиц и учреждений, сыгравших роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Санкциями ограничен импорт в Евросоюз товаров, происходящих с оккупированной территории, а также ограничения на инвестиции и торговлю в отношении отдельных экономических секторов, введен запрет на предоставление туристических услуг. Также запрещен экспорт из ЕС определенных товаров и технологий.

6 октября 2022 года в ЕС решили ввести санкции против 35 новых физических лиц и компаний, которые вовлечены в войну, проведение фиктивного референдума на оккупированных территориях и пропаганды.

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