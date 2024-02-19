Дипломат указала, что "спустя два года войны Украина не только продолжает отстаивать свободу и демократию".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, что войдет в новый пакет ограничений от Европейского союза. Она отметила, что в 13-й пакет антироссийских санкций намерены включить ограничения против производства дронов.

"Сейчас мы находимся в процессе одобрения 13-го пакета санкций, в частности в отношении беспилотников. Мы находимся на последних метрах", - заявила глава МИД Германии во время общения с журналистами.

По ее словам, санкции в отношении России "необходимо усиливать и в дальнейшем". При этом дипломат указала, что полномасштабное вторжение России в Украину "разбудило Европу от глубокого сна".

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Кроме того, Бербок подчеркнула, что "спустя два года войны Украина не только продолжает отстаивать свободу и демократию, но и более чем когда-либо продвинулась на пути к вступлению в ЕС".

Санции против России - последние новости

Новый пакет санкций неоднократного называли "самым слабым". В него должны были войти ограничения против 55 компаний и более 60 физических лиц из России. В начале февраля стало известно, что в пакете не будет новых запретов на российский импорт.

Позже стало известно, что в рамках новых ограничений ЕС хочет наложить санкции на четыре организации из Китая за помощь Москве. Также ограничения должны коснуться таких стран, как Турцию, Индию и Сербию.

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