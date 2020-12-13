Умер Андрей Сапунов / discogs.com
Гитарист и вокалист российской рок-группы «Воскресение» Андрей Сапунов скончался в возрасте 64 лет.
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Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на пресс-атташе группы Нонну Абрамову.
«К большому сожалению, это правда, насколько я понимаю, это был инфаркт. Сейчас пока собираем информацию», — сказала она журналистам.
Сапунов играл в группе «Воскресение» с самого момента ее основания в 1979 году и до 2016 года (не считая периода распада в 1982-1994 годах). Кроме того играл в нескольких других группах и в сольном проекте.
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