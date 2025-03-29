В министерстве заявили, что на данный момент выясняется, кто этот человек, как и когда он попал в Нидерланды.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на информацию о том, что ранивший людей в Амстердаме 27 марта нападающий может иметь украинское гражданство.

"Посольство Украины в Нидерландах уже находится в тесном контакте с правоохранительными органами Нидерландов для выяснения дополнительной информации", - заявил спикер МИД Георгий Тихий.

По его словам, на данный момент министерство выясняет, кто этот человек, как и когда он попал в Нидерланды:

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"Мы будем продолжать тесно сотрудничать с властями Нидерландов по этому делу. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Такое насилие не имеет никаких оправданий, а виновник должен понести ответственность".

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что 27 марта в Амстердаме мужчина с ножом напал на людей, его остановил случайный прохожий. В De Telegraaf писали, что нападавшим оказалася украинец - 30-летний Роман Д. из Донецкой области.

Отмечалось, что нападавший серьезно ранил пять человек и сам получил ранения. Сейчас он находится в больничном отделении тюрьмы в Схевенингене под усиленным наблюдением.

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