В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на информацию о том, что ранивший людей в Амстердаме 27 марта нападающий может иметь украинское гражданство.
"Посольство Украины в Нидерландах уже находится в тесном контакте с правоохранительными органами Нидерландов для выяснения дополнительной информации", - заявил спикер МИД Георгий Тихий.
По его словам, на данный момент министерство выясняет, кто этот человек, как и когда он попал в Нидерланды:
"Мы будем продолжать тесно сотрудничать с властями Нидерландов по этому делу. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Такое насилие не имеет никаких оправданий, а виновник должен понести ответственность".
Напомним, ранее УНИАН сообщал, что 27 марта в Амстердаме мужчина с ножом напал на людей, его остановил случайный прохожий. В De Telegraaf писали, что нападавшим оказалася украинец - 30-летний Роман Д. из Донецкой области.
Отмечалось, что нападавший серьезно ранил пять человек и сам получил ранения. Сейчас он находится в больничном отделении тюрьмы в Схевенингене под усиленным наблюдением.