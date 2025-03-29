Похоже, мужчина выбирал жертв хаотичным образом, прогуливаясь по центральной площади города.

В четверг, 27 марта, вблизи центральной площади Дам в Амстердаме мужчина с ножом напал на людей. Его остановил случайный прохожий.

Как сообщает De Telegraaf, следователи установили личность нападавшего. Им оказался украинец - 30-летний Роман Д.

По информации полиции, мужчина родом из Донецкой области - территории, которая с 2023 года преимущественно находится под контролем российских войск. Мотивы нападения пока остаются неизвестными, и следствие продолжается.

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Нападавший серьезно ранил пять человек. В результате своих действий злоумышленник также получил ранения. Сейчас он находится в больничном отделении тюрьмы в Схевенингене под усиленным наблюдением. Сообщается, что у него травмированы лодыжка и голень.

Настоящее имя нападавшего удалось выяснить только поздно вечером в пятницу после тщательного расследования. Мужчина имел при себе поддельные документы и отказывался раскрывать свои реальные личные данные. В его бумагах уже было указано, что он из Украины.

Нападение на людей в Амстердаме - что известно

Роман Д. начал атаку днем в четверг на площади Дам, неожиданно нападая на прохожих. Свидетели утверждают, что жертв мужчина выбирал хаотично. После того как он ранил пять человек и попытался убежать, ему помешал британский турист. Мужчина преследовал нападающего, сумел его обезвредить и передать полиции.

Жертвами стали:

- 67-летняя женщина и 69-летний мужчина (граждане США),

- 26-летний мужчина из Польши,

- 73-летняя женщина из Бельгии,

- 19-летняя жительница Амстердама.

Правоохранители заявили, что жертвы, вероятно, были выбраны случайно, хотя эта версия еще проверяется. На фото с места происшествия видно, как прохожие и полицейские удерживают подозреваемого на земле. Его не смогли сразу допросить из-за полученных ранений.

"Полицейское расследование продолжается полным ходом и на данный момент имеет полный приоритет. Мы надеемся вскоре получить больше ясности относительно подоплеки этого ужасного нападения", - заявила мэр Амстердама Фемке Халсема.

В четверг вечером полиция также провела обыск в отеле на Дамраке, однако связь между заведением и нападением пока не раскрыта.

Полиция выразила благодарность британскому туристу, который помог задержать злоумышленника, назвав его действия "героическими". Представитель полиции Амстердама подтвердил, что гражданское задержание было вполне законным, поскольку очевидец непосредственно стал свидетелем преступления.

Городские власти Амстердама вручили награду британцу, благодаря вмешательству которого нападавший с ножом в центре города не успел нанести вред большему количеству людей, сообщает BBC.

Другие инциденты с украинцами за рубежом

Как сообщал УНИАН, ранее в Испании нашли тело 13-летнего мальчика из Украины. Подросток по имени Тарас исчез в Бадахосе в минувшее воскресенье, а теперь его нашли в растительной местности на склонах Ла-Альказаба.

Основная версия заключается в том, что несовершеннолетний покончил жизнь самоубийством, прыгнув с вершины Алькасабы, хотя следователи не исключают несчастный случай или другой вид насильственной смерти. В ближайшие дни будут продолжаться следственные действия для выяснения обстоятельств смерти Тараса.

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