У юмориста сейчас молдавское гражданство.

Известный украинский юморист и певец родом из Молдовы, известный как участник шоу "Лига смеха", Иван Люленов, который ранее ответил, готов ли пойти на фронт, высказался о получении украинского гражданства. Комик сообщил, что у него возникли проблемы с получением украинского паспорта и назвал причину этого.

В интервью для издания "Апостроф" артист отметил, что Украина - это его вторая родина. Как известно, именно здесь он стал известным и живет уже много лет. Кроме того, звезда активно волонтерит и поддерживает нашу страну в войне.

"Моя вторая родина - это Украина, живу здесь давно", - подчеркнул Люленов.

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По его словам, он планирует получить украинское гражданство, но, несмотря на его большую любовь к нашей стране, пока это невозможно. Как отметил Иван, он не хочет отказываться от своего первого паспорта - молдавского. Однако в Украине сейчас неразрешено двойное гражданство, поэтому юморист ждет пока по закону это станет возможным.

"Мне сказали, чтобы получить украинское гражданство, нужно отказаться от молдавского, я же хочу, чтобы у меня было и молдавское, и украинское. Надеюсь, что примут такой закон. Пока у меня есть временный вид на жительство, второй шаг - это постоянный вид. Его трудно получить. А уже последний этап - постоянное гражданство", - поделился комик.

Что известно об Иване Люленове

Люленов является участником юмористической команды "Стояновка", которая дважды побеждала на шоу "Лига смеха". В 2021 году артист неожиданно решил, кроме юмора, посвятить также свою жизнь музыке. Он выпусти свой первый альбом, в который вошло девять песен. Сейчас артист продолжает свою карьеру певца и активно гастролирует по Украине. Кроме того, он также не оставляет юмор и выступает со стендапами.

Напомним, ранее Иван Люленов назвал юмориста, которому обязан своей карьерой. По его словам, именно этот артист помог ему построить звездную карьеру и получить славу в Украине. Люленов объяснил, как в свое время мужчина повлиял на него.

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