Поскольку это произошло в Техасе, мужчине не будут выдвигать обвинения.

Житель Сан-Антонио (штат Техас) нашел свой украденный грузовик с помощью устройства слежения Apple AirTag и убил мужчину, которого подозревал в преступлении.

Как сообщает Vice, американец обратился в полицию по поводу исчезновения автомобиля. Однако он решил не ждать действий правоохранителей и сам отследил грузовик.

Мужчина нашел свое украденное имущество на парковке торгового центра и выстрелил в голову предполагаемому вору. В результате 44-летний Эндрю Джон Эррера скончался на месте.

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Полиция пока не установила, был ли Эррера вооружен. По словам представителя полиции Сан-Антонио Ника Солиза, человек, чья машина была угнана, "считал, что подозреваемый в краже вытащил пистолет". Однако правоохранители уверены, что стрелял только разъяренный владелец грузовика.

Законы Техаса предусматривают, что человек может применить смертельную силу против другого человека в случае "незаконного вмешательства" в его собственность. В связи с этим, мужчине скорее всего не будут предъявлены обвинения.

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