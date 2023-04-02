Шторм уже унес жизни жителей штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Теннесси, Алабама и Миссисипи.

Соединенные Штаты Америки оказались под ударом мощного шторма. Пострадали южные и западные регионы страны.

Как сообщает Reuters, непогода унесла жизни 21 человека. Еще десятки человек получили ранения в результате стихийного бедствия.

По данным Национальной метеорологической службы США, грозы надвигаются на восточную часть страны. Там предупреждали, что это может привести к отключению электроэнергии и падению деревьев из-за ветра с порывами более 100 километров в час.

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Издание отмечает, что шторм уже унес жизни жителей штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Теннесси, Алабама и Миссисипи.

"В городе Бельдивер из-за порывов ветра обрушилась крыша театра в момент, когда там находились 260 человек. Погиб 50-летний мужчина, а 40 человек пострадали", – говорится в материале.

Непогода в мире: последние новости

28 марта 2023 года в Ужгороде наделал беды сильный ветер. Ураган повалил деревья и скамейки, а также сорвал крышу у одного из магазинов.

25 марта на США обрушился мощный торнадо. Непогода унесла жизни более 20 человек. Кроме того, сильный торнадо полностью разрушил один из городов.

В конце февраля 2023 года в США после зимнего шторма пронесся разрушительный торнадо. Из-за стихии тысячи людей тогда остались без электроэнергии.

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