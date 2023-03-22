Бдительные граждане заметили преступников в блинном ресторане всего через несколько часов после побега и сразу же вызвали полицию.

В Вирджинии (США) двум заключенным удалось сбежать из тюрьмы, прокопав дыру в стене с помощью зубной щетки, но уже через несколько часов их задержали за поеданием панкейков в ресторане.

Как пишет The Guardian, 37-летний Джон Гарза и 43-летний Арли Немо, отбывавшие наказание в тюрьме Ньюпорт-Ньюс, прорыли дыру в стене камеры с помощью "примитивных инструментов", сделанных из зубной щетки и металлических предметов. Затем они перелезли через высокую тюремную стену и сбежали.

Однако мужчины были быстро пойманы после того, как их заметили в заведении популярной сети блинных Ihop (International House of Pancakes).

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"Я благодарен гражданам, которые наблюдали за Гарзой и Немо в Ihop и уведомили правоохранительные органы", – сказал шериф Ньюпорт-Ньюс Гейб Морган.

Отмечается, что Гарза находился под стражей по обвинениям в неуважении к суду, нарушении условного срока заключения и неявке по повестке в правоохранительные органы. Тем временем, Немо был задержан по обвинениям, связанным с мошенничеством с кредитными картами, кражей кредитных карт, подделкой документов, владением инструментами для взлома, кражей в особо крупном размере, неуважением к суду и нарушением условного срока. Очевидно, теперь горе-заключенным увеличат сроки – и все из-за любви к панкейкам.

Как сообщал УНИАН, ранее в Исландии преступник сбежал из тюрьмы и улетел в Швецию одним рейсом с премьером страны.

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