Мнения американской общественности разделились примерно поровну.

Американцы разделились относительно того, должны ли США продолжать финансировать Украину. Об этом свидетельствует опрос Pew Research Center.

Опрос показал, что 48% американцев говорят, что их страна "обязана помочь Украине защитить себя от вторжения России". Однако 49% американцев не согласились с мнением, что их страна несет такую "ответственность".

Администрация Байдена объявила в понедельник, что военные пришлют Украине по меньшей мере 200 миллионов долларов на противовоздушную оборону и другое оружие, и взяла на себя обязательство выделить 1,5 миллиарда долларов на долгосрочную поддержку обороны страны.

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Несмотря на разногласия относительно помощи Украине, американцы в опросе Pew также преимущественно выступали за продолжение "строгих экономических санкций против России" из-за ее вторжения. Причем 68% сказали, что они либо "решительно" или "преимущественно одобряют" санкции.

В речи в начале этого месяца президент Байден сказал, что Россия и ее правитель Владимир Путин "терпят поражение" в войне против Украины, и что НАТО набрал силы.

"Вместе мы создали глобальную коалицию, чтобы поддерживать Украину. Не сомневайтесь, Россия потерпит поражение в этой войне. За более чем два года войны Путина ее потери ошеломляющие. Более 350 тысяч российских войск, погибших, раненых. .... Многие молодые люди покинули Россию, потому что они больше не видят будущего в России", - сказал Байден.

Опрос Pew проводился с 1 по 7 июля, в нем приняли участие 9424 человека, а погрешность выборки составляла плюс-минус 1,3 процентных пункта. На вопрос о санкциях ответили 4747 респондентов и погрешность плюс-минус 1,9 процентного пункта.

Помощь США Украине - последние новости

На днях посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, когда Киев получит средства от Соединенных Штатов. По ее словам, всего будет выделено 60 миллиардов долларов, из которых 7,9 млрд - это прямая бюджетная помощь.

Как сказала дипломат, "в ближайшее время мы увидим большую часть, почти половину, которая будет перечислена в бюджет Украины".

29 июля США объявили о новом пакете помощи по безопасности для Украины на $200 млн.

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