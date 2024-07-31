США приостановили программу выпуска истребителей шестого поколения: раскрыта причина

В ВВС говорят, что им необходимо убедиться в надежности и правильности дизайна самолета.

ВВС США приостанавливают программу истребителей шестого поколения, поскольку взвешивают, выбрали ли компании программы NGAD правильный дизайн. Этот шаг, вероятно, задержит планы выбрать производителя в этом году, пишет Defense One.

"Что касается самой платформы, мы берем паузу. Перед тем, как взять на себя обязательства двигаться вперед с единым дизайном и единым производителем, мы хотим тщательно взглянуть на эту программу и убедиться, что она правильная", - сказал глава ВВС Фрэнк Кендалл.

Службе "понадобится несколько месяцев", чтобы выяснить, выбран ли правильный дизайн и рабочие концепции для запланированного самолета следующего поколения Air Dominance. В то же время Кендалл подтвердил, что программа со временем будет продвигаться вперед.

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"Я абсолютно уверен, что мы все еще собираемся создавать пилотируемый самолет шестого поколения. Есть вероятность, что он может быть без экипажа, но я думаю, что мы еще не совсем готовы к этому, и мы всегда можем сделать что-то вроде платформы с экипажем по желанию", - сказал он.

Вопросы относительно будущего программы NGAD начали возникать в прошлом месяце после того, как официальные лица ВВС отказались взять на себя обязательства строить истребитель шестого поколения. Военно-воздушные силы в прошлом году объявили, что в этом году они выберут конструктора для NGAD, в котором участвуют Lockheed Martin и Boeing, но этот график может быть подвешенным, поскольку служба пересматривает конструкцию самолета.

По словам Кендалла, нынешние проекты NGAD были основаны на исследовании, которое было заказано в 2014 году, и программе экспериментальных самолетов, которая началась годом позже, и с тех пор возможности противников изменились.

"Одна из вещей, которая изменилась, - это уязвимость наших аэродромов или, по крайней мере, угроза нашим аэродромам. Китай создал огромное количество крылатых, баллистических, а теперь и гиперзвуковых ракет, нацеленных на наши аэродромы. Таким образом, способность выжить на большом аэродроме является для нас проблемой", - сказал Кендалл.

Другие соображения включают размещение боевых беспилотников, которые будут летать вместе с истребителями, и то, как это может повлиять на дизайн NGAD и увеличить истребительные силы службы.

"Мы хотим убедиться, что имеем правильную концепцию. Мы потратим немного времени, чтобы убедиться, что мы это сделаем, прежде чем взять на себя главное обязательство, самое большое обязательство в любой данной программе разработки, которое заключается в том, чтобы начать проектирование и разработку для производства", - сказал Кендалл.

Программа NGAD

Разработкой истребителей шестого поколения активно занимаются в США. В частности, в интересах Воздушных сил Соединенных Штатов создают так называемый Next Generation Air Dominance (NGAD).

В последнее время эта программа сталкивается с многочисленными противоречиями. Одним из главных является цена перспективного самолета, которая может оказаться примерно втрое больше цены F-35 пятого поколения.

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