В него, в частности, войдут перехватчики систем ПВО, боеприпасы для HIMARS и противотанковое оружие.

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете помощи по безопасности для Украины на $200 млн. Об этом сообщил советник по коммуникациям в сфере национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Отмечается, что помощь в сфере безопасности будет включать средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы HIMARS, минометные снаряды и противотанковые ракеты Javelin.

Министерство обороны США также предоставляет долгосрочную поддержку через фонд Инициативы содействия безопасности Украины для усиления средств ПВО, мощностей для ударов на дальнем расстоянии и противотанковых мощностей.

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Помощь США Украине - последние новости

На днях посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, когда Киев получит средства от Соединенных Штатов. По ее словам, всего будет выделено 60 миллиардов долларов, из которых 7,9 млрд - это прямая бюджетная помощь.

Как сказала дипломат, "в ближайшее время мы увидим большую часть, почти половину, которая будет перечислена в бюджет Украины".

Как известно, 24 апреля США выделили Украине новый пакет помощи на $1 миллиард. Это стало возможным благодаря одобрению финансирования, которое затягивалось несколько месяцев.

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