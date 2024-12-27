Он также раскритиковал решение РФ не дать разрешение на посадку самолета.

Россияне пытаются скрыть факт сбития азербайджанского самолета, придумывая абсурдные версии причины аварии. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал президент Украинской ассоциации пилотов Геннадий Хазан.

"Я посмотрел кучу российских пабликов и меня отвращение взяло. Такая ложь уровня песочницы. Все, что они говорят - это уровень дерьма. Какие-то птицы - на высоте 10 тысяч метров? Они начали говорить о масках - вот видите, оно сорвалось, а маски выпадают. Маски выпадают автоматически в случае разгерметизации кабины", - сказал Хазан.

Он также раскритиковал решение России не давать разрешение на посадку гражданского самолета на ближайшем аэродроме.

"Им не дали разрешение, потому что "изменилась погода". Но не земля принимает решение - давать разрешение или не давать. А командир воздушного судна принимает решение. Ему могли дать запрет, если бы там не дай бог что-то находилось на взлетно-посадочной полосе. Это признанные в авиации процедуры, понятные всем, кто причастен к этой профессии", - отметил Хазан.

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25 декабря стало известно, что в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL. После расшифровки переговоров между экипажем и диспетчером стало известно, что самолет над Казахстаном сбила российская ПВО.

О причастности России к авиакатастрофе сообщили и ряд СМИ. В частности Reuters отмечает, что самолет сбила российская система ПВО. После чего не дала разрешения на посадку, поскольку аэродром был закрыт. Таким образом Азербайджан ждет, что РФ признается в сбивании самолета.

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