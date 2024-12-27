На фюзеляже азербайджанского самолета были осколочные повреждения, похожие на те, что остались на корпусе сбитого малазийского самолета.

Крушение самолета "Азербайджанских авиалиний", упавшего в Казахстане, похоже на катастрофу рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", сбитого над Украиной в 2014 году, пишет The Telegraph.

Неназванный французский авиационный эксперт отметил, что авария в Актау на Рождество "напоминает" трагедию MH17, когда поддерживаемые Россией сепаратисты сбили пассажирский самолет ракетой "земля-воздух" над Донбассом, что привело к гибели 298 человек.

Самолет Embraer 190, совершавший рейс из Баку в Грозный, отклонился от маршрута по неизвестным причинам и разбился при посадке в Актау. В катастрофе погибли 38 человек, 29 удалось выжить.

Видео дня

На видео с места происшествия видно, как самолет резко снижается и взрывается при столкновении с землей. На других кадрах зафиксированы повреждения самолета, в частности фюзеляж, отделившийся от крыльев, и явные признаки воздействия осколков.

Специалист французского агентства BEA, комментируя ситуацию на условиях анонимности, сказал, что обломки самолета имеют "значительные повреждения от осколков". Бакинское издание AnewsZ предполагает, что причиной катастрофы могла стать ракета "земля-воздух", выпущенная российской системой ПВО "Панцирь-С" над Грозным.

Известно, что в день катастрофы российские системы ПВО активно применялись для защиты от украинских беспилотников. Официальные источники сообщают, что российские аэропорты отказали самолету в аварийной посадке, из-за чего его направили в Актау.

Параллель с катастрофой МН17

Это уже второй случай за последнее десятилетие, когда гражданский самолет мог быть сбит ракетами российского производства. MH17, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, был ошибочно идентифицирован пророссийскими силами как украинский военный самолет.

Расследование установило, что MH17 был поражен ракетой "земля-воздух". Отверстия от осколков, обнаруженные на этом самолете, имеют сходство с повреждениями Embraer 190.

По словам Мэтью Бори из Osprey Flight Solutions, оба случая могли стать результатом ошибочной идентификации:

"MH17 был ошибочно принят за украинский военный самолет, а AZAL-8243 - за украинский беспилотник".

Правительственные источники также сообщили, что обломки ракеты, которая, вероятно, поразила самолет AZAL, взорвались рядом с фюзеляжем, вызвав жертвы среди пассажиров и экипажа.

В деле MH17 расследование международной группы установило причастность российских военных. Суд в Нидерландах признал трех человек виновными в убийствах из-за организации пуска ракетной системы, которая была использована для атаки на самолет.

Катастрофа в Актау - последние новости

Напомним, что в среду, 25 декабря, в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL, разбившийся под Актау. Расшифровка переговоров экипажа рейса "Баку-Грозный" с диспетчером в Грозном указывает на то, что самолет был сбит российскими средствами ПВО.

Кроме того, в Reuters сообщали, что Азербайджан ждет, что РФ признается в сбивании самолета. Как говорят собеседники издания, самолет сбила ПВО России.

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