Правительство страны ожидает официальных заявлений из Москвы относительно катастрофы, произошедшей из-за ошибки российской ПВО.

Власти Азербайджана ждут, что Россия признается в сбитии пассажирского самолета Азербайджанских авиалиний, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Как говорят собеседники издания, самолет сбила ПВО России. В то же время ближайший аэропорт на траектории полета самолета Махачкала был закрыт во время происшествия. Поэтому быстрая посадка для спасательной операции была невозможной.

"Никто не утверждает, что это было сделано намеренно. Однако, учитывая установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признается в сбивании азербайджанского самолета", - сказал источник.

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Падение самолета в Казахстане

25 декабря в городе Актау, что в Казахстане разбился пассажирский самолет Азербайджанских авиалиний. На борту было 67 человек, 38 - погибли.

Один из азербайджанских источников агентства Reuters, знакомый с расследованием, сообщил изданию, что предварительные результаты показали, что самолет был поражен российской системой ПВО "Панцирь-С". А связь самолета с диспетчерами была парализована системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Грозному, отметил источник.

Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков также заявил, что ответственность за трагедию лежит на России. Он подчеркнул, что Москва должна извиниться за атаку пассажирского судна средствами противовоздушной обороны. Но вместо этого некоторые в РФ пытаются "заметать следы".

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