Сейчас Россия будет делать все, чтобы скрыть собственную вину в авиакатастрофе и гибели людей, отметили в СНБО Украины.

Расшифровка переговоров экипажа рейса "Баку-Грозный" с диспетчером в Грозном указывает на то, что самолет был сбит российскими средствами ПВО. Об этом пишет российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ после ознакомления с полной расшифровкой переговоров.

"Из диалогов следует, что изначально судно, судя по всему, стало жертвой глушилок для БПЛА, которые тогда работали из-за атаки беспилотников. Как только лайнер начинал снижаться для посадки, у него переставал работать GPS, а диспетчер терял "radar contact". Пилот не мог в таких условиях посадить самолет и принял решение лететь в Баку. Когда он стал разворачиваться для этого, рядом произошел взрыв - все указывает на то, что борт был поражен средствами ПВО", - говорится в сообщении.

Указывается, что, судя по расшифровке, самолет в аэропорту Грозного никто не разворачивал, и погодные условия тут не при чем.

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"В 08.16 экипаж сообщает тревожную информацию: "У нас отказало управление, удар птиц в кабине. Удар птиц в кабине (неразборчиво)". КВС несколько раз повторяет одно и то же, при этом называя птиц во множественном числе. Как раз в это время рядом с судном произошел взрыв и удары поражающими элементами, что экипаж мог принять за столкновение со стаей птиц", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на источник отмечается, что тот самый удар произошел над Наурским районом, в данной местности расположены сразу несколько военных частей, в том числе и со средствами ПВО.

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко отметил, что сейчас Россия будет делать все, чтобы скрыть собственную вину в авиакатастрофе и гибели людей.

"Россия не закрыла воздушное пространство над Грозным. Также самолету не дали разрешение сесть в Грозном или Махачкале не просто так. Только профессиональная работа пилотов самолета не позволила россиянам превратить эту историю в провокацию России против Украины", - подчеркнул он.

Напомним, самолет Embraer E190AR авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) упал утром 25 декабря в городе Актау на западе Казахстана. На борту самолета находились 67 человек, среди которых были граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана.

Известно, что в авиакатастрофе погибли 38 пассажиров. Еще 29, в том числе двое детей, госпитализированы. 11 из них - в стабильно тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.

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