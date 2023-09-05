Среди целей встречи в Индии 9 сентября европейские лидеры хотят поддержать заявку Африканского союза на то, чтобы стать постоянным членом "Большой двадцатки".

Европейский Союз планирует воспользоваться отсутствием Си Цзиньпина и Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" на этой неделе, чтобы активизировать свою работу со странами так называемого Глобального Юга посредством встречи на высоком уровне с африканскими лидерами в кулуарах саммита.

Как пишет Bloomberg, поскольку президенты Китая и России не участвуют в двухдневной встрече в Нью-Дели, ЕС хочет воспользоваться моментом, по словам людей, знакомых с подготовкой и попросивших не называть их имени при обсуждении внутренней стратегии. По их словам, блок стран стремится показать, что он серьезно относится к пересмотру своего партнерства с Африкой, несмотря на тяжелое наследие колониализма.

Среди тех, кто должен принять участие, - президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель и канцлер Германии Олаф Шольц. С африканской стороны в число участников войдут лидеры Южной Африки, члена "Большой двадцатки", а также Египта, Нигерии и Коморских Островов, нынешних председателей Африканского союза, сообщили источники.

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То, что называют "мини-саммитом", происходит на фоне обострения конкуренции за глобальное влияние на фоне противостояния США и Китая и разногласий по поводу войны России с Украиной.

В то время как Китай и Россия вторглись в африканские страны, в том числе апеллируя к антиколониальным настроениям, выход Путина из черноморской зерновой сделки сильнее всего ударил по развивающимся странам, потенциально оставив Европе возможность повлиять на мнение стран, которые отказались осудить войну России.

По словам людей, среди целей встречи в Индии 9 сентября европейские лидеры хотят поддержать заявку Африканского союза на то, чтобы стать постоянным членом "Большой двадцатки". Джорджия Мелони из Италии была среди тех, кто лидировал по членству АС в "Большой двадцатки" на последней встрече "Большой семерки" в Японии, и это также является приоритетом принимающей стороны саммита на этой неделе, премьер-министра Индии Нарендры Моди.

В мае, во время визита в штаб-квартиру Африканского союза в Эфиопии, Шольц поддержал призывы к блоку стать постоянным членом "Большой двадцатки", чтобы дать ему больше права голоса в усилиях по решению глобальных проблем, таких как изменение климата. Канцлер заявила, что Африка должна играть более важную международную роль, чтобы отразить ее растущее значение во все более раздробленном и многополярном мировом порядке.

Постоянное членство, а не статус "приглашенной международной организации", дало бы Африканскому союзу тот же статус, что и ЕС. Это часть стремления предоставить африканским странам более сильный голос, когда международные организации принимают решения о мерах, которые их затрагивают, включая усилия по борьбе с глобальным потеплением, которое в подавляющем большинстве вызвано выбросами стран "Большой двадцатки".

Также в повестке дня встречи обсуждение последствий войны России против Украины для глобальной продовольственной безопасности - ситуация, которая грозит обостриться после того, как Путин отказался возобновить соглашение по зерну, заключенное ООН, после переговоров в понедельник с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Другие темы включают усилия по реформированию глобальной финансовой архитектуры, улучшение условий для частных инвестиций и инфраструктурных проектов в Африке.

Шольц также хочет использовать встречу для подготовки международной конференции, которая состоится в Берлине 20 ноября, на которой европейские и африканские лидеры хотят продвигать "Договор с Африкой", инициативу, направленную на улучшение условий для устойчивого частного бизнеса - отраслевые инвестиции в африканских странах, в том числе в инфраструктуру.

Для канцлера Германии мини-саммит - это еще одна возможность убедить африканских лидеров в том, что европейцы серьезно относятся к открытию новой главы в их сотрудничестве, и встретиться на одном уровне при обсуждении общих проблем, таких как безопасность, миграция, экономическое развитие и изменение климата.

Саммит "Большой двадцатки" - детали

Ранее побоявшийся ехать на саммит БРИКС в ЮАР, президент России Владимир Путин не поедет также и на саммит G-20, который состоится в Индии. Якобы потому, что сейчас он слишком сосредоточен на войне с Украиной. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

Лидер Китая Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит лидеров G-20 в Индии на следующей неделе. Как сообщает агентство Reuters, это мероприятие рассматривалось как возможное место встречи Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом.