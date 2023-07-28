Африка требует прекращения российско-украинской войны.

Обещанная Владимиром Путиным бесплатная поставка небольших партий зерна в шесть африканских стран не решит кризис на глобальном рынке продовольствия, вызванный российским вторжением в Украину, нужно прекратить боевые действия. Об этом заявил председатель Африканского союза Азали Ассумани в заключительной речи саммита "Россия-Африка".

"Президент России продемонстрировал, что готов помогать нам в сфере обеспечения зерном. Да, это важно, но этого может быть недостаточно. Нам нужно добиться прекращения огня", – заявил он.

В своем заключительном слове на саммите Ассумани также сказал, что российский президент продемонстрировал готовность вести переговоры с Украиной и что "другую сторону" необходимо убедить. Он отметил, что война это всегда непредсказуемая ситуация, поэтому нужно стремиться к прекращению боевых действий, и страны Африки готовы выступить в роли посредника между Украиной и Россией.

Видео дня

Саммит Россия-Африка

В Санкт-Петербурге состоялся двухдневный саммит со странами Африки. Несмотря на усилия Кремля, посетить Россию согласились всего 17 африканских лидеров из 54. Это значительно меньше, чем было четыре года назад, когда на такой же саммит в Россию прибыли более 40 африканских лидеров.

Одной из основных тем, которую в ходе мероприятия поднимали представители африканского континента, был вопрос поставок зерна. В частности они призвали Россию вернуться к выполнению зерновой сделки. Вместо этого Путин пообещал бесплатно отправит по 25-50 тысяч тонн зерна в 6 стран Африки, которые ранее поддерживали позицию РФ в ООН.

Вас также могут заинтересовать новости: