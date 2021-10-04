По словам защитника, политик продолжает голодовку и намерен бороться.

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, скорее всего, откажется от экстрадиции в Украину.

Об этом заявил его адвокат Георгий Чивиашвили, передают Новости-Грузия.

"Что касается вопроса экстрадиции, позиция Михеила Саакашвили по поводу этого вопроса заключается в том, что он приехал в Грузию, на свою родину и планирует политическую борьбу. Наверное, он откажется от экстрадиции", – отметил он.

По словам адвоката, Саакашвили продолжает голодовку:

Читайте такжеУкраинский фотограф показал тюрьму, где находится Саакашвили (фото)"Он бодр. Продолжает голодовку и считает, что в такой форме выражается продолжение борьбы. Его позиция, что борьба должна продолжится. Соответственно, на его взгляд все продолжается".

До этого сообщалось, что власти Грузии не собираются выдавать Украине задержанного экс-президента Михеила Саакашвили.

Задержание Саакашвили в Грузии

Вечером 1 октября стало известно, что Саакашвили задержали в Грузии и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск, его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Грузинские власти неоднократно заявляли, что по возвращении Саакашвили в страну будет задержан.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность новостями из Грузии.

Глава правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент страны Михеил Саакашвили готовил государственный переворот. А президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать его.

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Автор: Катерина Шварц