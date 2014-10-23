Казахстан ратифицировал договор о добрососедстве с Россией

Целью договора является укрепление казахстанско-российского стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, энергетической, транзитно-транспортной, экологической, гуманитарной, культурной и других областях, сообщают "Новости-Казахстан".

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"Стороны развивают взаимодействие друг с другом как равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия, стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества. Согласно договору, стороны не будут участвовать в каких-либо блоках или союзах, направленных против любой из них, а также не будут оказывать помощь третьим государствам при возникновении вооруженных конфликтов между этими государствами и другой стороной", - говорится в заключении.

Стороны способствуют укреплению Таможенного союза и Единого экономического пространства в целях углубления евразийской интеграции на принципах равноправия, добровольности и взаимной выгоды без ущемления политического суверенитета.