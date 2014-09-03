Россия проведет учения Ракетных войск стратегического назначения на границе с Казахстаном

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в сентябре текущего года пройдёт масштабное командно-штабное учение (КШУ) с Барнаульским ракетным соединением (Алтайский край) под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева», - говорится в сообщении.Читайте такжеПутин заявил, что Казахстан никогда не был государством, и назвал Назарбаева "уникальным человеком"

В общей сложности в учении примут участие более 4 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 400 единиц вооружения и военной техники.

В ходе учения планируется отработать широкий круг задач и вводных, в том числе по приведению соединений и частей в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям, отражению ударов высокоточного оружия условного противника, выполнению боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и др.

Отмечается, что в данном КШУ на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, вывода частей и подразделений РВСН из под ударов условного противника и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа.Читайте такжеЖириновский: Россия должна захватить Казахстан

Кроме того, впервые на учении такого масштаба планируется широкое применение авиации. Для отработки вопросов прикрытия позиционного района дивизии и имитации действий авиации условного противника будет использовано звено сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МИГ-31. Задачи ведения воздушной разведки элементов боевого порядка ракетных полков на маршрутах боевого патрулирования будут выполнять самолёты СУ-24МР.

Также для отработки вопросов оповещения об угрозе воздушного нападения противника решено привлечь боевые расчёты соединения воздушно-космической обороны.Читайте такжеНазарбаев: Казахстан может выйти из Евразийского союза, если его интересы нарушатся

«Для имитации диверсионно-разведывательных групп противника на учение привлекаются подразделения спецназа. Ракетное соединение вооружено подвижным грунтовым ракетным комплексом «Тополь», - отметили в Минобороны РФ.