​Казахстан готов предоставить гуманитарную помощь Донбассу

Об этом заявил президент страны Нурсултан Назарбаев во время встречи с украинским президентом Петром Порошенко.

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Президент Казахстана отметил, что его страна настроена на развитие двустороннего сотрудничества с Украиной.

В свою очередь украинский президент положительно оценил встречу с Нурсултаном Назарбаевым, отметив, что Казахстан всегда был и остается другом Украины.