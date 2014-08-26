Казахстан готов предоставить гуманитарную помощь Донбассу
16:49, 26 августа 2014Политика
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Казахстан готов предоставить Украине гуманитарную помощь под эгидой Красного Креста.
Iryna Gerashchenko / фото facebook.com
Об этом заявил президент страны Нурсултан Назарбаев во время встречи с украинским президентом Петром Порошенко.
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Президент Казахстана отметил, что его страна настроена на развитие двустороннего сотрудничества с Украиной.
В свою очередь украинский президент положительно оценил встречу с Нурсултаном Назарбаевым, отметив, что Казахстан всегда был и остается другом Украины.
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