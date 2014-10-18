На Дальнем Востоке России госпитализировали мать с ребенком – проверяют на Эболу

Об этом сообщает в субботу, 18 октября, РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Хабаровского края Александра Витько.

Мать и ее девятимесячный ребенок, по словам Витько, были госпитализированы после того, как у младенца поднялась температура. «Им предложили госпитализацию, взяли анализы, в том числе на вирус Эбола. Анализы будут готовы во вторник», — рассказал министр.

В настоящее время температура у ребенка пришла в норму, по предварительным данным, у него ОРВИ. Тем не менее, в настоящее время мать и ее ребенок находятся в изолированном боксе инфекционной больницы.

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Вспышка лихорадки Эбола была зафиксирована в феврале 2014 года в Гвинее, затем вирус распространился на Сьерра-Леоне, Либерию, Нигерию, Демократическую Республику Конго и Сенегал. Случаи заболевания также зафиксированы в США и Европе. По данным Всемирной организации здравоохранения, число жертв лихорадки достигло 4477 человек.