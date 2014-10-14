Число жертв лихорадки Эбола достигло почти 4,5 тыс. человек
16:09, 14 октября 2014Мир
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От лихорадки Эбола умерли около 4,5 тыс. человек из почти 9 тыс. зараженных.
REUTERS
Об этом сообщил на пресс-конференции в Женеве помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард, передают РИА Новости.
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Кроме этого он отметил, что "в целом число новых случаев заражения в наиболее пострадавших районах Западной Африки в последние 2 недели снижается".
Вирус Эбола стремительно распространяется по Западной Африке. В настоящее время случаи заражения уже зарегистрированы в Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее, Нигерии и Сенегале.
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