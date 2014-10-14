​Число жертв лихорадки Эбола достигло почти 4,5 тыс. человек

Об этом сообщил на пресс-конференции в Женеве помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард, передают РИА Новости.

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Кроме этого он отметил, что "в целом число новых случаев заражения в наиболее пострадавших районах Западной Африки в последние 2 недели снижается".

Вирус Эбола стремительно распространяется по Западной Африке. В настоящее время случаи заражения уже зарегистрированы в Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее, Нигерии и Сенегале.