В Нидерландах опознаны 278 жертв Boeing 777

Об этом сообщили в голландском министерстве безопасности и юстиции, передает ТАСС.

"На этой неделе были опознаны тела шести погибших в результате крушения, из них пятеро являлись гражданами Нидерландов", - уточнили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Харьков на экспертизу везут вещи жертв малайзийского "Боинга-777"

Родственники жертв авиакатастрофы проинформированы. Национальность граждан, которые не являлись подданными Нидерландов, не разглашается по просьбе посольств соответствующих стран.

Группа международных специалистов продолжает работу по установлению личностей погибших. На данный момент осталось идентифицировать всего 20 жертв, "однако процесс может занять еще некоторое время", предупредили в министерстве.