В Харьков на экспертизу везут вещи жертв малайзийского "Боинга-777"

До сих пор не найдены останки 26 из 298 человек, находившихся на борту, передает Русская служба Би-Би-Си.

Есть вероятность, что их так и не найдут.

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Напомним, сотрудники спасательных служб и международные эксперты в понедельник возобновили поиски тел и личных вещей пассажиров на месте аварии малайзийского лайнера в Донецкой области.

"Боинг-777" "Малайзийских авиалиний" был сбит в июле на востоке Украины. В результате авиакатастрофы погибли 298 пассажиров и членов экипажа.