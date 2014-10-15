В Харьков на экспертизу везут вещи жертв малайзийского "Боинга-777"
00:50, 15 октября 2014Политика
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Вещи погибших пассажиров со сбитого малайзийского "Боинга-777" перевозят в Харьков, а после проведения экспертизы отправят в Нидерланды родственникам пассажиров
REUTERS
До сих пор не найдены останки 26 из 298 человек, находившихся на борту, передает Русская служба Би-Би-Си.
Есть вероятность, что их так и не найдут.
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Напомним, сотрудники спасательных служб и международные эксперты в понедельник возобновили поиски тел и личных вещей пассажиров на месте аварии малайзийского лайнера в Донецкой области.
"Боинг-777" "Малайзийских авиалиний" был сбит в июле на востоке Украины. В результате авиакатастрофы погибли 298 пассажиров и членов экипажа.
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