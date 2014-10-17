США начали прямые переговоры с курдской самообороной

Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Джен Псаки, сообщает Евроньюс.

Битва за Кобани, населенный преимущественно курдами город возле границы с Турцией, продолжается уже больше месяца.

Читайте такжеВ Пентагоне готовятся к возможной сдачи Кобани джихадистамПо данным Вашингтона, за среду и четверг, авиация США и союзников совершила 14 рейдов у Кобани, также известного как Айн-аль-Араб.

После этого наступление группировки “Исламское государство” на Кобани замедлилось.

Анкара курдским отрядам самообороны в Сирии не помогает, считая их сирийским крылом Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической организацией.