США начали прямые переговоры с курдской самообороной

20:20, 17 октября 2014
Мир
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США вступили в прямые переговоры с сирийской курдской партией “Демократический союз” или PYD, военное крыло которой защищает сирийский город Кобани от наступления группировки “Исламское государство”.

REUTERS

Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Джен Псаки, сообщает Евроньюс.

Битва за Кобани, населенный преимущественно курдами город возле границы с Турцией, продолжается уже больше месяца.

Читайте такжеВ Пентагоне готовятся к возможной сдачи Кобани джихадистамПо данным Вашингтона, за среду и четверг, авиация США и союзников совершила 14 рейдов у Кобани, также известного как Айн-аль-Араб.

После этого наступление группировки “Исламское государство” на Кобани замедлилось.

Анкара курдским отрядам самообороны в Сирии не помогает, считая их сирийским крылом Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической организацией.

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