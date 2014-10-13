США нанесли новые удары по позициям исламистов возле Кобани
17:36, 13 октября 2014Мир
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США и их союзники в ночь на понедельник нанесли семь авиаударов по позициям боевиков "Исламского государства", которые пытаются захватить город Кобани у границы с Турцией.
REUTERS
Как сообщает Русская служба Би-би-си, ожесточенные столкновения продолжаются у юго-западного въезда в город, который находится на дороге, ведущей в Алеппо.
Союзники нанесли удары по позициям боевиков на востоке и юго-западе города.
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С тех пор как в середине сентября ИГ начало наступление на Кобани, там погибли около 500 человек. Около 200 тысяч бежали в соседнюю Турцию.
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