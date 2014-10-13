США нанесли новые удары по позициям исламистов возле Кобани

17:36, 13 октября 2014
Мир
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США и их союзники в ночь на понедельник нанесли семь авиаударов по позициям боевиков "Исламского государства", которые пытаются захватить город Кобани у границы с Турцией.

REUTERS

Как сообщает Русская служба Би-би-си, ожесточенные столкновения продолжаются у юго-западного въезда в город, который находится на дороге, ведущей в Алеппо.

Союзники нанесли удары по позициям боевиков на востоке и юго-западе города.

Читайте такжеТурция говорит, что не будет воевать с "Исламским государством" сама - BBCВ субботу курдским силам удалось отбить атаку боевиков ИГ, однако те регулярно получают подкрепления, так как контролируют южные и восточные подходы к Кобани.

Авиация США бомбит позиции исламистов в Кобани
Авиация США бомбит позиции исламистов в Кобани /  © REUTERS
Самолет ВВС США атакует позиции исламистов под городом Кобани
Самолет ВВС США атакует позиции исламистов под городом Кобани /  © REUTERS
Беженцы наблюдают за боями в городе со стороны Турции
Беженцы наблюдают за боями в городе со стороны Турции /  © REUTERS
Пожар, который начался в городе после ракетно-бомбовых ударов самолетов США
Пожар, который начался в городе после ракетно-бомбовых ударов самолетов США /  © REUTERS
Пожар, который начался в городе после ракетно-бомбовых ударов самолетов США
Пожар, который начался в городе после ракетно-бомбовых ударов самолетов США /  © REUTERS
Беженцы наблюдают за боями в городе со стороны Турции
Беженцы наблюдают за боями в городе со стороны Турции /  © REUTERS
© REUTERS
Бронетехника турецкой армии на границе с Сирией
Бронетехника турецкой армии на границе с Сирией /  © REUTERS
Мать на могиле своего сына-курда, который погиб в боях с исламистами
Мать на могиле своего сына-курда, который погиб в боях с исламистами /  © REUTERS
Беженцы-курды во временном лагере в Турции
Беженцы-курды во временном лагере в Турции /  © REUTERS
Беженцы-курды во временном лагере в Турции
Беженцы-курды во временном лагере в Турции /  © REUTERS
Беженцы-курды во временном лагере в Турции
Беженцы-курды во временном лагере в Турции /  © REUTERS
С тех пор как в середине сентября ИГ начало наступление на Кобани, там погибли около 500 человек. Около 200 тысяч бежали в соседнюю Турцию.
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