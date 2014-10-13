США нанесли новые удары по позициям исламистов возле Кобани

Как сообщает Русская служба Би-би-си, ожесточенные столкновения продолжаются у юго-западного въезда в город, который находится на дороге, ведущей в Алеппо.

Союзники нанесли удары по позициям боевиков на востоке и юго-западе города.

Читайте такжеТурция говорит, что не будет воевать с "Исламским государством" сама - BBCВ субботу курдским силам удалось отбить атаку боевиков ИГ, однако те регулярно получают подкрепления, так как контролируют южные и восточные подходы к Кобани.

С тех пор как в середине сентября ИГ начало наступление на Кобани, там погибли около 500 человек. Около 200 тысяч бежали в соседнюю Турцию.