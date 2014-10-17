"Роснефть" и Ротенберг через суд добиваются отмены санкций ЕС - СМИ

Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на Financial Times.

Как отмечает издание, «Роснефть» обратилась в Европейский суд 9 октября. Компания в своем исковом заявлении требует отменить решение Европейского совета, который 31 июля 2014 года ввел санкции в отношении российского нефтегазового сектора.

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Аркадий Ротенберг обратился в суд 10 октября. Бизнесмен оспорил решение ЕС, предусматривающее замораживание активов и визовые ограничения.

О введении Евросоюзом санкций против Ротенберга стало известно 30 июля. В сентябре власти Италии заморозили активы и опечатали несколько объектов недвижимости предпринимателя.