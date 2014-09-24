В Италии после ареста активов Ротенберга проверяют других россиян из санкционного списка

Итальянские полицейские продолжили проверку в отношении подконтрольных российскому бизнесмену фирм на территории страны. При этом проверяющие органы приняли решение обратить внимание и на других фигурантов черного списка, сообщает newsru.com.

Читайте такжеШвейцария обнародовала список лиц, которые попали под санкции против РоссииКак сообщает итальянская газета Il Sole 24 Ore, в настоящее время проверкой финансовых операций россиян из санкционного списка занимается специальное подразделение по сбору финансовой информации Bankitalia. По данным издания, в поле зрения оказались 11 человек. Речь идет, в частности, о Владиславе Суркове, Сергее Глазьеве, Леониде Слуцком, Андрее Клишасе и Валентине Матвиенко, передает InoPressa.

Как пишет издание, Италия, как и другие страны ЕС, пока только лишь проверяет граждан РФ из списка на соблюдение закона Евросоюза от 2005 года, который направлен на предотвращение финансирования терроризма.

По данным источника The Wall Street Journal, близкого к налоговой полиции, "в Италии могут принять меры по аресту активов" в отношении других российских граждан, кроме Аркадия Ротенберга, но в настоящее время полиция все еще собирает информацию об итальянских активах этих физических лиц.

Помимо Италии, к аналогичным проверками уже подключились правоохранительные органы Швейцарии. "И не стоит терять время, чтобы помешать другим, кто, как и Аркадий Ротенберг, попытается обойти европейские санкции в ответ на военную агрессию России в отношении Украины", - говорится в статье газеты La Stampa.

"Экономические санкции Европы и США затронули интересы многих российских магнатов, действующих в Швейцарии. Проверки проводятся в отношении представителей окружения Аркадия Ротенберга и других лиц, включенных в черный список. В их числе: Дмитрий Тимченко, владелец газовой компании "Стройтрансгаз", Павел Губарев, самопровозглашенный губернатор Донецка, Людмила Швецова, заместитель председателя Государственной думы, и Валерий Герасимов, начальник ГШ ВС", - говорится в статье.

Что касается самого Аркадия Ротенберга, то расследование в отношении него идет полным ходом. В настоящее время проводятся проверки и продолжается сбор информации "по некоторым подставным лицам, которых олигарх, видимо, использовал для управления своей недвижимостью в Италии", сообщила Corriere della Sera.

Как сообщал УНИАН, об аресте активов Аркадия Ротенберга на сумму 30 млн евро итальянскими правоохранителями стало известно 23 сентября. Власти Италии опечатали его виллы, квартиру и отель.