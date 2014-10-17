Меркель таки встретилась с Путиным

Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

"Во время рабочего визита в Италию Владимир Путин провел встречу с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель", - говорится в краткой новости.

Известно, что основной тематикой переговоров является Украина, однако интернет-представительство Кремля пока не комментирует суть разговора.

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Встреча президента РФ и канцлера ФРГ была запланирована несколькими часами ранее. Однако из-за опоздания Путина немецкая сторона отменила плановую встречу, уведомив об этом СМИ.

В конце концов протокольным службам лидеров удалось согласовать альтернативное время для переговоров.

Как известно, сейчас в Милане проходит саммит Азия-Европа (ASEM), в рамках которого запланированы также переговоры Путин-Порошенко при участии международных посредников.