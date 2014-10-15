Украина хочет стать членом ASEM до следующего форума

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Он напомнил, что Украина в конце сентября подала официальную заявку на членство в ASEM.

“Это уникальный диалоговый форум, который объединяет страны Европы и Азии, а также Европейский Союз и АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии - УНИАН). Надеемся, что в соответствии с существующей в рамках организации процедуры, участники форума до своего следующего саммита рассмотрят заявку Украины и примут консенсусное решение о членстве Украины”, - сказал Перебыйнис.

Читайте такжеПорошенко возлагает большие надежды на переговоры с Путиным в МиланеОн напомнил, что Президент Украины Петр Порошенко 16-17 октября осуществит рабочий визит в Италию, где именно в эти дни пройдет саммит глав государств и правительств форума “Азия - Европа” (ASEM).

По словам представителя МИД, в рамках визита планируется многосторонняя встреча глав государств и правительств с участием президентов Украины и Российской Федерации.

“Главной темой встречи будет ситуация в Украине и вокруг Украины, в частности в контексте выполнения Минских договоренностей урегулирования ситуации на Донбассе”, - сказал Перебийнис.

По его словам, запланирован ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами европейских и азиатских государств.

Как сообщал УНИАН, 12 октября Порошенко заявил, что на саммите лидеров государств Европейского Союза и Азии (ASEM) 16-17 октября в Милане состоится ряд переговоров, в том числе и с Путиным, посвященных реализации Мирного плана.

Справка. Форум ASEM является международной организацией, объединяющей страны Азии и Европы. Организация основана в 1996 году. Основной целью форума является развитие сотрудничества стран-участниц в области политики, безопасности, финансово-экономической, социально-культурной сфер и транспорта.

В состав ASEM входит 51 член, в том числе 30 от европейской группы (27 государств-членов ЕС и Еврокомиссия, Норвегия и Швейцария) и 18 от азиатской (10 государств-членов АСЕАН, Китай, Япония, Республика Корея, Индия, Пакистан, Монголия, Бангладеш и Секретариат АСЕАН) , а также Австралия, Новая Зеландия и Россия.