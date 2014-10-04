Власти Гонконга призвали протестующих вернуться к "нормальной жизни"

В субботу в своем телеобращении глава администрации Лян Чжэнъин призвал протестующих позволить городу возобновить нормальную жизнь, сообщает Русская служба Би-би-си.

Тысячи гонконгцев вот уже неделю оккупируют центральные районы города, требуя, чтобы на выборах главы администрации в 2017 году кандидаты выбирались свободно, а не назначались Пекином через специально созданную комиссию.

Читайте такжеВ Гонконге полиция задержала 19 китайских «титушек»Лян Чжэнъин выступил по телевидению, после того как в пятницу уличные банды напали на мирных демонстрантов, что привело к массовым дракам и вмешательству полиции.

Намеченные переговоры между протестующими и властями также в результате этого оказались отсрочены.