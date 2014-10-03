Переговоры в Гонконге под угрозой срыва, есть первые пострадавшие (фоторепортаж)

В частности, в торговом районе Мон-Кок организованные группы молодых людей сорвали палатки протестующих и начали драку, передает Русская служба Би-би-си.

Полицейским удалось разнять дерущихся, взявшись за руки и выстроив таким образом живую цепь между противоборствующими лагерями.

Читайте такжеВ Гонконге появился свой "Антимайдан"Лидеры протестного движения полагают, что за организованными нападениями стоят представители властей, и заявляют, что впредь правительство должно воздержаться от подобных нападений, иначе переговоры не состоятся.

Напомним, вчера глава администрация ГонконгаЛян Чженъин заявил, что не уйдет в отставку. Ситуация в продолжает накаляться.