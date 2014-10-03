Ходорковский: Кризис в России может привести к повторению революции 1917 года

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский считает, что Россия под руководством президента Владимира Путина движется к экономическому кризису, который может вызвать народное восстание, подобное революции 1917 года.

Как сообщает Радио Свобода, в интервью американскому журналисту Чарли Роузу Ходорковский сказал: «Я боюсь, что Путин собирается привести страну к кризису гораздо быстрее, чем многим хотелось бы». «Все авторитарные режимы, особенно те, что, как этот, базируются не на идеологии, а на конкретном человеке, являются крайне нестабильными. Для того чтобы сохранить власть, такие авторитарные лидеры вынуждены выжигать землю вокруг себя, чем Путин и занимается», - цитирует экс-главу ЮКОСа агентство Bloomberg.

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В то же время, несмотря на негативный прогноз развития ситуации в России, Ходорковский предположил, что на выборах 2018 года Путин в очередной раз будет избран президентом. Ранее Ходорковский не исключил, что существующий в РФ политический режим может сохраняться еще 20 лет, если его представители не совершат ошибок.

По мнению Ходорковского, Россия могла бы избежать грядущего кризиса, если бы встала на путь интеграции с Европой.

Ходорковский прилетел в США, чтобы представить в Вашингтоне программное заявление общественного проекта «Открытая Россия», основанного им еще в 2001 году.