Военное руководство РФ планировало войну с Украиной не менее 11 лет - экс-советник Путина

По его словам, конфликт в Украине на самом деле является войной России против Украины. По словам Илларионова, российское военное руководство планировало конфликт в течение не менее 11 лет, передает yle.fi со ссылкой на эстонскую газету Postimees.Читайте такжеПутин стоит перед выбором: остановиться или продолжить наступление - Илларионов

"Аппетит приходит во время еды", - отметил Илларионов и напомнил о действиях России в Южной Осетии, Абхазии и Крыму.

Он считает, что конфликт невозможно решить путем переговоров. Санкции ЕС против России экс-советник Путина назвал «анекдотом».

Илларионов прокомментировал ситуацию на Украине вчера в Риге, где состоялась конференция по вопросам безопасности. В настоящее время бывший советник российского президента работает старшим научным сотрудником американского мозгового центра Cato. Советником президента России Илларионов работал с 2000 по 2005 год.Читайте такжеФинский профессор обвинил Россию в гибридной войне против Финляндии

В марте этого года Илларионов в интервью шведскому изданию Svenska Dagbladet предупредил, что Путин захочет получить и Финляндию. По его словам, Путин хочет вернуть России границы империи, то есть, по крайней мере, Финляндию и страны Балтии.