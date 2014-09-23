СМИ: Япония передумала приглашать Путина из-за событий в Украине
Японский премьер-министр Синдзо Абэ передумал приглашать российского президента Владимира Путина осенью этого года.
Как передает Русская служба Би-би-си со ссылкой на "Киодо", теперь госвизит политика может быть отложен на весну 2015 года или на еще более позднее время.
По данным издания, Вашингтон просил Токио перенести визит Путина в связи с обострением отношений Москвы с Западом на фоне украинского кризиса.
Тем не менее, Абэ и Путин намерены провести переговоры в рамках ноябрьского саммита АТЭС.
Читайте такжеНидерландский переводчик отказался принять награду из рук ПутинаАбэ еще в апреле 2013 года предложил Путину посетить Японию. Спустя девять месяцев глава российского МИДа Сергей Лавров подтвердил, что приглашение принято.
Как сообщал УНИАН, правительство Японии объявило о намерении ввести пакет санкций против России.