СМИ: Япония передумала приглашать Путина из-за событий в Украине

Как передает Русская служба Би-би-си со ссылкой на "Киодо", теперь госвизит политика может быть отложен на весну 2015 года или на еще более позднее время.

По данным издания, Вашингтон просил Токио перенести визит Путина в связи с обострением отношений Москвы с Западом на фоне украинского кризиса.

Тем не менее, Абэ и Путин намерены провести переговоры в рамках ноябрьского саммита АТЭС.

Читайте такжеНидерландский переводчик отказался принять награду из рук ПутинаАбэ еще в апреле 2013 года предложил Путину посетить Японию. Спустя девять месяцев глава российского МИДа Сергей Лавров подтвердил, что приглашение принято.

Как сообщал УНИАН, правительство Японии объявило о намерении ввести пакет санкций против России.