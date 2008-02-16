Литва отмечает 90-летие восстановления государственности.

Как сообщает радио «Свобода», в столице Литвы прошел военный парад, в Вильнюсском кафедральном соборе – торжественная месса, а в Национальной опере - праздничный концерт.

Среди высоких зарубежных гостей – президенты Эстонии, Латвии и Польши.

Литовский руководитель Валдас АДАМКУС при вручении наград отметил, что путь восстановления государственности был нелегким, однако все сомнения развеял народ, своими решительными действиями и кровью защитивший государство.

Среди награжденных - руководитель московской Хельсинкской группы Людмила АЛЕКСЕЕВА, а также лидер российского Демократического союза Валерия НОВОДВОРСКАЯ.

Литва, тысячелетие которой будет отмечаться в следующем году, сложившимся государством вошла в историю в качестве Великого княжества Литовского , образованного в ХIII веке. С 1795 года Литва находилась в составе Российской империи. 90 лет назад Литовский Совет провозгласил независимость демократической Литвы со столицей в Вильнюсе. До сих пор неизвестна судьба оригинала соответствующего Акта, подписанного 20-ю депутатами, однако историки разных стран, занимающиеся его поисками, еще надеются на успех.