В Петербурге из-за проукраинской позиции избили журналиста «Эха Москвы»

Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.

«На акции в поддержку Украины, где я работал как корреспондент «Эха Москвы» в Петербурге на пикетчиков и активистов нападали представители пророссийских националистических группировок.

Увидев микрофон «Эха Москвы» человек с фото ударил меня ногой по руке и микрофону. Полиция его не задержала. Потом я встретил его через полчаса. Он уже стал бить ногами по лицу.

Выбил планшет, микрофон, сбил очки. В этот момент его задержали. Меня отвезли в полицию. Жду инспектора. Потом надо фиксировать побои. Если у вас есть видео, а они наверняка есть, прошу прислать. Кто просто видел - дайте телефоны, не хочется это спускать. Пишу на коленях в полиции, общаясь с ментами, прошу прощения за стиль изложения», - написал журналист.

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Впоследствии журналист сообщил, что вернулся из больницы, где ему диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Также он сообщил, что был не единственным участником митинга сторонников свободной Украины, кого избили люди с георгиевскими лентами.