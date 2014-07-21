Иран уничтожил запасы высокообогащенного урана - МАГАТЭ

В докладе МАГАТЭ, который цитирует Радио Свобода, говорится, что Иран выполнил условия соглашения, срок которого должен был закончиться 20 июля, однако на прошлой неделе был продлен до ноября. От Тегерана потребовали прекратить процесс обогащения урана до 20 процентов и трансформировать уже существующий в его распоряжении высокообогащенный уран.

Читайте такжеИран надеется до 20 июля подписать соглашение по ядерной программе с "шестеркой"Представителям Ирана, Китая, России, Германии, Великобритании, Франции и США во время предыдущих переговоров, состоявшихся в Вене, не удалось до 20 июля, как было заявлено ранее, согласовать условия окончательного всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе.

Страны Запада подозревают Иран в намерении создать ядерное оружие. Тегеран утверждает, что цель его ядерной программы - исключительно мирные цели.