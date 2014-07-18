Израиль ввел войска в Сектор Газа

Такое распоряжение подписали председатель правительства Биньямин Нетаниягу и министр обороны Моше Яалон, передает NEWSru.co.il.

В заявлении главы правительства говорится, что "решение об операции принято военно-политическим кабинетом после того, как ХАМАС отверг предложения Египта по прекращению огня и продолжил ракетные обстрелы Израиля".

Отмечается, что "преступные и непрекращающиеся атаки ХАМАС и попытка проникновения на территорию Израиля, требуют активных действий по защите наших граждан"

Согласно утвержденному плану, речь идет об операции ограниченного масштаба, цель которой ликвидация угрозы, исходящей от тоннелей, ведущих из Газы на территорию Израиля.

операция предусматривает проникновение сил ЦАХАЛа на глубину 2-3 километров и уничтожение максимального числа тоннелей. Эта операция, как полагают военные, продлится по меньшей мере, неделю.

Пресс-служба Цахала сообщила, что "наземные силы Цахала приступили к операции по уничтожению инфраструктуры террора в секторе Газа".