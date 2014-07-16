Число погибших в московском метро достигло 22 человек - СМИ
04:47, 16 июля 2014Мир
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Число погибших в результате аварии в московском метро достигло 22 человек.
Число погибших в московском метро достигло 22 человек / @RT_russian
Об этом ИТАР-ТАСС сообщил источник в медицинских кругах столицы.
"Общее число погибших и травмированных в результате аварии в метро составляет 162 человека, 22 из них погибли", - сказал источник.
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По словам собеседника агентства, в настоящее время в больницах находятся 129 пострадавших, они проходят лечение в 15 больницах.
"Еще 11 пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно", - уточнил источник.
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