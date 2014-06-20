В результате наводнения в Болгарии погибли 12 человек
18:10, 20 июня 2014Мир
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В Болгарии не менее 12 человек погибли в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений на северо-востоке страны.
Власти подтверждают гибель 10 человек, среди которых 2 детей, в городе Варна, еще 2 тела нашли в городе Добриче. О пропавших без вести точная информация пока отсутствует. 23 июня в стране объявлено днем траура, передает радио "Свобода".
В наиболее пострадавших районах Варны подтоплены множество домов, некоторые здания полностью разрушены. Власти сообщают, что критическая ситуация сложилась еще, как минимум, в трех городах.
Многие жители считают, что последствия ливней могли бы быть менее
трагическими, если бы в их населенных пунктах не были засорены уличные стоки и не велось бы нелегальное строительство.
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