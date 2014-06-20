В результате наводнения в Болгарии погибли 12 человек

Власти подтверждают гибель 10 человек, среди которых 2 детей, в городе Варна, еще 2 тела нашли в городе Добриче. О пропавших без вести точная информация пока отсутствует. 23 июня в стране объявлено днем траура, передает радио "Свобода".

В наиболее пострадавших районах Варны подтоплены множество домов, некоторые здания полностью разрушены. Власти сообщают, что критическая ситуация сложилась еще, как минимум, в трех городах.

Многие жители считают, что последствия ливней могли бы быть менее

трагическими, если бы в их населенных пунктах не были засорены уличные стоки и не велось бы нелегальное строительство.