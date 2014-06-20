The Telegraph: НАТО приостановило участие России в учениях в Балтийском море

В статье Аластера Гуда под названием «НАТО приостановило участие России в учениях в Балтийском море», опубликованной в британской газете The Telegraph говорится о том, что американцы отменили участие России в учениях в Балтийском море после начала украинского кризиса.

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«Россия принимала участие в прошлом и ее приглашали (в этом году), но приглашение было отменено США в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины», – сказал контр-адмирал Рик Снайдер на борту американского корабля «Маунт Уитни».

«Маунт Уитни» – это командный корабль, который используют во время ежегодных международных учений BALTOPS, которые проходят под управлением НАТО уже 42-й раз. Эти учения предназначены для «укрепления международного морского сотрудничества и улучшение оперативной совместимости, а также для того, чтобы более эффективно принимать участие в выполнении стратегии сотрудничества в сфере безопасности в зоне военных действий (TSC) в Балтийском регионе», – говорится в пресс-релизе НАТО. В этом году в них примут участие 14 стран, но все внимание сейчас приковано к стране, которая не была приглашена.

«Русские здесь, – признал контр-адмирал Снайдер, – мы видели их корабли и их самолеты, и я сказал, что мы будем продолжать наши учения на высоком профессиональном уровне».

На борту фрегата «Монтроз» (HMS Montrose) никто не хочет говорить на камеру о русских, но один из членов экипажа, на условиях анонимности, подтвердил, что российские самолеты постоянно летали в небе во время учений BALTOP. Другие на корабле рассказали, что от русских ожидали больше провокационных действий, но они, похоже, наблюдают со стороны.

Внизу, в рубке «Маунт Уитни», на компьютерных экранах идентифицируются и отслеживаются все корабли и самолеты внутри и вокруг зоны, где проводятся учения BALTOPS. Дружеские судна посылают ответные сигналы для проверки, а тех, которые не идентифицируют себя или пытаются скрыть информацию о себе, быстро обнаруживают.

Информация о возможных российских «наблюдателях» передается на 30 кораблей, которые принимают участие в учениях BALTOPS и, как объяснил Кристофер Куксон, технолог информационных систем 1-го класса на корабле «Маунт Уитни»: «Если они пытаются играть в прятки с таким большим количеством кораблей, которые находятся здесь, им не удается скрываться долго».